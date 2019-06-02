شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: قطر لا ترغب فى حل ووضعت نفسها فى الخط المخالف لأشقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، إن تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون الخليجى يؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفا جدا، مؤكداً أن الموقف القطرى يكشف أن الدوحة أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء.

وتابع خلال تصريحات نقلته فضائية سكاى نيوز، أن عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التى تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، موضحاً أن قطر ليست راغبة فى الحل بعد أن وضعت نفسها فى الخط المخالف لأشقائها، وأن ما تفعله قطر لا يصب فى مصلحة شعبها الذى سيظل جزءً لا يتجزأ من المجتمع الخليجى.