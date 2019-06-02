رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رئيسا لحزب "تحيا تونس" الجديد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد متحدثا في ضاحية تونس في الاول من مايو 2019

انتخب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد رسميا رئيسا لحزب أطلقه أنصاره يحمل اسم "تحيا تونس"، وفق ما اعلن الحزب الأحد قبل بضعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية.

وانتخب كامل مرجان، المسؤول السابق في نظام زين العابدين بن علي، رئيسا للمجلس الوطني للحزب خلال الاجتماع الاول لهذه الهيئة السبت، وفق ما اوضح علي بكار المسؤول الاعلامي في الحزب.

وتقضي مهمة هذا المجلس باختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، والتشريعية المقررة في تشرين الاول/أكتوبر.

وافاد أعضاء في الحزب أن الشاهد ليس في وارد التخلي عن منصبه كرئيس للوزراء حتى إجراء الانتخابات، علما بأن معارضيه يأخذون عليه أنه يستغل رئاسة الحكومة للقيام بحملته.

Advertisements

من جهتها، اعلنت حركة النهضة الاسلامية انها مستمرة في دعم رئيس الوزراء. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في تصريح إذاعي "نحن مع الشاهد، ندعم الحكومة ما دام الشاهد غير مرشح"، مضيفا "إذا اعلن ترشحه، سيكون الوضع مختلفا ويتطلب تفكيرا".

ويملك حزب "تحيا تونس" ثاني أكبر كتلة في البرلمان، ونشأ من انشقاقات عن حزب "نداء تونس" الرئاسي الذي ابصر النور عام 2012 واتاح للرئيس الباجي قائد السبسي تولي الحكم.