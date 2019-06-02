«العدالة والتنمية» المغربي يدعو الفلسطينيين لمواجهة «صفقة القرن»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي) اليوم الأحد، الأطراف الفلسطينية إلى مواجهة ما يسمى بـ"صفقة القرن".

و"صفقة القرن" هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئين.

ودعا الحزب المغربي في بيان "كافة مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية للعمل على تعزيز التكتل الوحدوي لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية والتي تعتبر صفقة القرن واحدة منها".

وأشاد الحزب بالصمود "البطولي للشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي تستقوي بالدعم الأمريكي المنتهك للشرعية الأممية".

وانتقد "التحيز الواضح لبعض القوى الدولية التي يفترض أن تكون داعمة لسلام عادل قائم على دعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال".

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وعبر الحزب عن اعتزازه بالتحام الشعب المغربي من أجل القضية الفلسطينية وبعمل قواه السياسية والمدنية التي تترافع في سبيلها.

وحذرت واشنطن في وقت سابق من مغبة رفض الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي، خطة السلام الأمريكية التي تعتزم إدارة ترامب طرحها قريبا على الأطراف المعنية.