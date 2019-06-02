انخفاض نسبة البطالة وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين

القاهرة — سبوتنيك. وأظهرت نتائج التقرير لهذا الربع، بلوغ معدل بطالة السعوديين الذكور 6.6 بالمئة، بينما بلغ بين الإناث 31.7 بالمئة.

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وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) فقد انخفض إلى 5.7 بالمئة، مقارنة بـ 6.0 بالمئة، في الربع الرابع من 2018.

كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى20.5 بالمئة، مقارنة بـ 20.2 بالمئة في الربع السابق.

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى 63.3 بالمئة، مقارنة بـ 63.0 بالمئة، للربع السابق له.

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وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث)، وفقا لبيانات السجلَّات الإدارية، سجل ارتفاعا طفيفا، مقارنة بالربع من العام الماضي؛ حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) 3.112 مليونا.

واستنادا لبيانات وزارة الخدمة المدينة، وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل، من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الأول من العام الجاري 945.323 فردا.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعريف الباحثين عن العمل، هم الأفراد السعوديون المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد)، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات)، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية، عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.