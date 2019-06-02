شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: نجاح قمة مكة أحدث حرقة وغصة للنظام القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن نجاح القمة العربية فى مكة أحدث حالة ارتباك شديدة لدى قطر، خاصة أن هذه القمة تساهم بشكل كبير فى عزل إيران.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، "مازالت ألم وحرقة وغصة نجاح قمم مكة متواجدة في قطر ،من عزمي بشارة إلى حمد بن جاسم إلى قناة الجريرة".

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وتابع فهد ديباجى: "عزل إيران هو عزل لقطر، المشروع والهدف واحد، حيث يبدو أن نجاح قمم مكة كانت ضربة مؤلمة لقطر أكثر من إيران، وكنّا نظن أن وكلاء إيران هم حزب اللات والحوثي فقط،لكن قطر طلعت منهم".