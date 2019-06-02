شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: إقليم كردستان لم يسلم بغداد برميل نفط واحد كما نصت الموازنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى إن إقليم كردستان، لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد، كما نصت عليه الموازنة المالية.
وأوضح عبد المهدى - فى مؤتمر صحفي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد - أن الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفى إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن هناك خلافات سياسية، ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي.
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