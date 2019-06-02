عبد المهدي: إقليم الشمال لم يسلم الحكومة برميل نفط واحد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، إن إقليم الشمال لم يسلم النفط للحكومة الاتحادية على خلاف المنصوص عليه في موازنة البلاد للعام الجاري.

وأضاف عبد المهدي، في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم الشمال، رغم أنه لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة".

وتابع: "هناك خلافات سياسية، ومن غير الصحيح جعلها مصدرا لتهديد السلم المجتمعي".

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ونصّت بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي إقليم الشمال، مقابل تسلم أربيل النفط لتتولى شركة "سومو" الوطنية الاتحادية تصديره.

وبشأن الموقف العراقي الأخير من مؤتمر القمة الإسلامية التي انعقدت في السعودية الخميس الماضي، قال عبد المهدي إن اداء الوفد العراقي في قمة مكة عكس موقف العراق من أزمة المنطقة.

والعراق هو البلد الوحيد الذي أبدى اعتراضه على البيان الختامي لاجتماع القمة، والذي أدان إيران والحوثيين، واعتبر أن الاعمال التي تنفذها إيران تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

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