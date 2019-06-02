العراق: إقليم الشمال لم يسلم النفط للحكومة كما تنص الموازنة

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، إن إقليم الشمال لم يسلم النفط للحكومة الاتحادية، كما هو منصوص عليه في موازنة البلاد للعام الجاري.
وأضاف عبد المهدي، في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم الشمال، رغم أنه لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة".
وتابع: "هنالك خلافات سياسية، ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي".
ونصّت بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي إقليم الشمال، مقابل تسلم أربيل النفط لتتولى شركة "سومو" الوطنية الاتحادية تصديره.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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