مؤتمر في بيروت: التركيز على التفكك العربي تمهيد لـ"صفقة القرن"

بيروت / رشاد الزغبي / الخليج 365

احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، مؤتمرا يهدف إلى توحيد الصف العربي والإسلامي ضد "صفقة القرن‎"؛ أكد فيه المشاركون أن التركيز على حالة التفكك العربي من شأنه التمهيد لتطبيق الخطة الأمريكية.

وحمل المؤتمر عنوان "متحدون ضد صفقة القرن"، وشاركت فيه قوى إسلامية وقومية من داخل البلاد وخارجها، فضلًا عن الفصائل الفلسطينية.

وفي بيان مشترك، اعتبر المجتمعون أن الولايات المتحدة وإسرائيل تراهنان على استخدام إحاطة "الصفقة" بالغموض؛ "لعله يعمل كآلية ناجعة لضرب المعنويات وتمهيد الطريق لتهاوي السقوف وانهيارها".

ولفت إلى أن "هذا الغموض ناجم في الأساس عن خوف الشركاء العرب من تبني مواقف علنية، أو المضي في خطوات سياسية واضحة تمهد الطريق لهذه الصفقة".

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ورأى البيان، أن المال الذي سيدفع لتنفيذ الخطة الأمريكية "لن يكون حتى من جيب المستعمر".

ودعا المشاركون إلى "تشكيل جبهة قوى شعبية، تقود التحرك لإجهاض صفقة القرن؛ قادرة على استعادة وحدة الصف في مواجهة العدوان الصهيوني والتصفية الأمريكية".

وتحشد واشنطن لمؤتمر دولي مقرر عقده بالبحرين، في يونيو/حزيران المقبل؛ بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف بـ"صفقة القرن".

ويعتزم البيت الأبيض الكشف عن تفاصيل الخطة في غضون أيام، وفق إعلام أمريكي، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما في ذلك وضع القدس واللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.