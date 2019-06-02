قرار بتشريح جثمان فلسطيني قتلته إسرائيل في أبريل الماضي

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، إنه ستجرى، الإثنين، عملية تشريح جثمان فلسطيني، تحتجزه السلطات الإسرائيلية، منذ أكثر من شهر.

وبين محامي الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير)، كريم عجوة، في بيان، أن "عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد عمر يونس، ستتم الإثنين في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، بحضوره(عجوة)، وبمشاركة الطبيب الفلسطيني ريان العلي".

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وكانت الهيئة تقدمت بطلب لمحكمة الصلح الإسرائيلية، من أجل تشريح جثمان الشهيد يونس، بمشاركة طبيب فلسطيني، للوقوف على الأسباب التي أدت لاستشهاده.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، استشهد الشاب يونس (20 عامًا)، في مشفى إسرائيلي، بعد أسبوع من إصابته على حاجز "زعترة" جنوب نابلس، برصاص الجيش.

وعادة ما تشهد الحواجز المحيطة بمدن الضفة الغربية حوادث مماثلة؛ بحجة محاولة فلسطينيين تنفيذ عمليات طعن ضد الجنود الإسرائيليين المتمركزين عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.