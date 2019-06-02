صالح يدعو واشنطن لتجنيب العراق آثار الصراعات في المنطقة

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الى ضرورة تجنيب العراق آثار الصراعات في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم مع القائم باعمال السفارة الامريكية لدى العراق جوي هود.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، اطلع عليه مراسل الخليج 365، أن اللقاء "تناول مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد صالح حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الأزمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور.

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وأشار الى ان موقف العراق تجاه أزمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا.

ودعا صالح الى ضرورة تجنيب العراق آثار الصراعات والأزمات.

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة تأسيس نظام إقليمي مستقر مبني على منظومة الأمن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد على أهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة.

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