صحة_جازان تكشف حقيقة وفاة مريض بالقلب بسبب انقطاع #الكهرباء

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، صحة الأنباء التي جرى تداولها حول وفاة مريض بالقلب في العناية المركزة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، بسبب انقطاع الكهرباء.

وأكدت في بيان ألا علاقة لوفاة المريض بانقطاع الكهرباء، مبينة أن الحالة كانت تعاني من ضعف شديد في القلب، مع التهاب حاد في الصدر، وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية، وعدم استجابة للمؤثرات، وجرى إبلاغ أقارب المريض بذلك ظهر يوم السبت من قِبل الطبيب المعالج، وذلك قبل انقطاع التيار الكهربائي.

وطمأنت صحة جازان الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر على تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية، حيث تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية والمصممة للأقسام الحساسة “العناية المركزة، والحضانة، والعمليات”.

وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح قدم اعتذاره لما حدث من فصل الخدمة عن عدد من المحافظات الجنوبية، بسبب عطل فني طارئ في محطات كهرباء رئيسية جنوب المملكة، فيما أعلنت شركة الكهرباء عن عودة الخدمة لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدةً أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية.