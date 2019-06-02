كاين يخرج عن صمته بعد خسارة دوري الأبطال

صحيفة الخليج الإلكترونية خرج اللاعب الانكليزي هاري كاين عن صمته بعد خسارة فريقه ​توتنهام​ نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ أمام ​ليفربول​. وكتب عبر حسابه على تطبيق انستغرام: “لم نتمكن من إنجاز المهمة الليلة الماضية. سنتعلم من ذلك ونعود أقوى في العام المقبل. شكرًا لجماهيرنا على دعمهم.”

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