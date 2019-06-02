النائب_العام يوجه بالقبض على شاب أطلق النار على إحدى السيارات ومنزل

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة بينما يقوم احدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو يظهر شابين قام أحدهم بتحريض زميله بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل مع تداول بعض العبارات غير اللائقة.

يذكر أن النيابة العامة قد نشطت مؤخرا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.