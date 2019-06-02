بالصور .. تكريم ”بندر بن خلف” مدرب فريق المتحد بـ”بلقرن”

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صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – صالح بن دايل : أقام أعضاء فريق المتحد من إداريين ولاعبين ؛ مساء أمس الجمعة في قاعة القمة بـ ”حميد بلقرن ” حفلاً تكريمياً لمدرب الفريق الكابتن بندر بن محمد بن خلف القرني ، وذلك نظير ماقدمه مع الفريق على مدى 11عاماً ، تُوّج من خلالها الفريق بالعديد من البطولات ، والحضور المميز على مستوى بلقرن والمحافظات المجاورة .
وشهد التكريم الذي حضره عدد كبير من محبي الفريق ؛ عرضاً مرئياً لمسيرة المتحد و الكابتن بندر ، كما أدى الحضور العرضة الشعبية على شيلةٍ نالت استحسان الجميع .
تجدر الإشارة إلى أن الكابتن بندر بن خلف يُعد أحد أبرز نجوم نادي الزيتون في كرة القدم سابقاً ؛ ومثّل النادي لـ 15 عاماً تقريباً ، وكان أنموذجاً للإخلاص والتفاني والانضباط والروح والأخلاق العالية .
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