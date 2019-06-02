فواتير باهظة الثمن .. والانقطاع ساعات

صحيفة الخليج الإلكترونية #كهرباء_القنفذة وما جاورها ، الانقطاع باستمرار ولساعات طويلة مؤرقة مهلكة مكلفة في الصحة والمال ، حيث من هم مرضى ومن هم كبار في العمر وكذلك الأطفال ، وأيضا اتلاف الأجهزة والمواد الغذائية ، وفي المجمل خسائر بالجملة من أسوأ خدمة تقدم مقابل فواتير باهظة للأسف ، والكارثة تتم الصيانة في دقائق وتعود للانقطاع مرة أخرى أكثر مرارة ، وذلكم الانقطاع ليس في يوم أو شهر أو عام ، بل طوال كل الأعوام باستمرار ، حيث بات توقع الانقطاع أكثر من استمراريتها مضاءة ، قد سبقني الكثير بتناول ذلك الموضوع المؤرق حقا ، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي ، بل التمادي في الانقطاع الموت البطيء ، الله المستعان . بقلم / حمزة السيد

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