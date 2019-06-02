عرض إيطالي يثير الشكوك حول بقاء حمدالله مع #النصر

كشف الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، أنه يمتلك أكثر من عرض أوروبي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخطف حمدالله الأضواء في دوري المحترفين خلال الموسم المنقضي، بعدما نجح في حصد لقب هداف الدوري بـ 34 هدفًا محطمًا الرقم القياسي لهدافي الدوري السعودي في موسم واحد على مر التاريخ.

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وفي تصريحات تليفزيونية، قال حمدالله:”أشعر بالراحة مع نادي النصر، ولن أرحل عن الفريق إلا بموافقة إدارة النادي، لدي عروض كثيرة، أبرزها عرضًا من نادٍ كبير في إيطاليا”.

وأضاف،”صدمت عندما تلقيت العرض الإيطالي، انتظر انتخاب رئيس جديد لنادي النصر، لبحث إمكانية رحيلي عن الفريق”.

يذكر أن حمدلله نجح في قيادة فريقه النصر للتويج ببطولة الدوري الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن غريمة التقليدي الهلال.