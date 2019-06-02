الهريفي يقارن بين تتويج #ليفربول و #النصر

صحيفة الخليج الإلكترونية

رصد فهد الهريفي لاعب نادي النصر الأسبق، لقطة احتفال نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، أمس السبت.

وحقق نادي ليفربول الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز أمام توتنهام بهدفين دون رد.

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وكتب الهريفي على حسابه الشخصي على تويتر:”يا الربع.. في تتويج ليفربول طفوووووو عليهم اللمبات مثل اللي صار في تتويج النصر ولا لا؟!”.

وكانت لقطة إطفاء الأنوار في احتفالية النصر بالحصول على لقب دوري المحترفين قد أثارت الجدل.