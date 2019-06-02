الهلال يؤمن #عموري من إغراءات #الأهلي و #الاتحاد

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يخشى نادي الهلال من انتقال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن، إلى صفوف الأهلي أو الاتحاد في الموسم المقبل.
وكان عموري قد خاض فترة إعارة لمدة موسم مع صفوف الهلال، قادما من العين.
وِأشارت تقارير صحفية أن إدارة الهلال برئاسة عبد الله الجربوع، لم تتخذ قرارها النهائي بشأن التعاقد مع عموري، انتظارا لموقف المدير الفني الجديد للفريق.
وحرصا من إدارة الهلال على تأمين اللاعب وعدم رحيله للأهلي أو الاتحاد، فقد قامت بتوجيه طلب إلى عموري بالانضمام إلى معسكر الفريق المقرر انطلاقه في 28 يونيو المقبل.
ويتنافس كل من الأهلي والاتحاد، على الظفر بخدمات عموري في الموسم الجديد، في ظل غموض موقف الهلال من حسم التعاقد معه.
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