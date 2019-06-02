برهم صالح لسفراء أجانب: سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور

وذكر صالح، في بيان للرئاسة نشرته "السومرية نيوز"، أن العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية لمعالجة الأزمات وإيجاد الحلول الناجعة والجذرية لها".

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وأشار إلى أن "سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لأي طرف وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول الى حلول سياسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف صالح "موقف العراق تجاه أزمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا".

كما شدد على "أهمية تجنب البلاد آثار الصراعات والأزمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة".

وأكد الرئيس العراقي "تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية ورغبه العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة"، مثمنا جهود الاتحاد الاوربي في دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم يد العون لهم.