دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة فوكسكون تُوقف خطوط إنتاج مكونات هواتف هواوي نظراً لانخفاض الطلب

أشار تقرير من وكالة الأخبار الصينية South China Morning Post إلى أن شركة تصنيع الإلكترونيات فوكسكون التي تقدم الدعم لعدد كبير من الشركات المصنعة للهواتف وتشمل شركة هواوي، قامت مؤخراً بإيقاف عدد من خطوط الإنتاج الخاصة بالمكونات الإلكترونية للشركة الصينية وذلك تماشياً مع إنخفاض الطلب على هواتفها في ظل الحظر الأمريكي المفروض عليها منذ أسابيع.

فيما لم يتم التطرق إلى الفترة الزمنية التي ستوقف فيها فوكسكون إنتاج قطع ورقاقات هواوي، مع عدم وجود تصريح رسمي من الشركة حول الموضوع ولا جواب حتى اللحظة هل قرار الإيقاف سيكون مؤقت ولفترة زمنية محدودة أو أن الطلب على هواتف هواوي قل بشكل كبير مما قد يعني أن فكسكون ستوقف الإنتاج لفترة طويلة أو على أقل تقدير حتى يتم حل الازمة أو فك الحظر الأمريكي.

وما يمكن استنتاجه من هذا الوقف أن هواوي بصدد معايشة تراجع مبيعات غير مسبوق خلال الفترة القادمة ولأول مرة منذ أعوام حيث كانت مبيعات هواتفها تتصدر المشهد بأعلى نمو عالمي سنوي بالرغم من حظرها في الولايات المتحدة حينها، لكن يبدو أن النمو سيتحول لانكماش قريباً بسبب الحظر الأخير.

التدوينة شركة فوكسكون تُوقف خطوط إنتاج مكونات هواتف هواوي نظراً لانخفاض الطلب ظهرت أولاً على عالم التقنية.