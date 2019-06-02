العراق.. حكم بإعدام ثامن فرنسي خلال أيام

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ينص القانون العراقي على إعدام كل من انتمى لمنظمات الإرهاب

وصدر الحكم بحق الفرنسي، فاضل طاهر عويدات، البالغ من العمر 32 عاما، بعد أن رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتزعت تحت التعذيب، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأكدت المحكمة أن "التقرير الطبي يبين بأنه لا يوجد اثار تعذيب على جسده".

وأصدر القضاء العراقي على مدى الأسبوع الماضي أحكام إعدام بحق 7 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى داعش.

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ومن بين هؤلاء، إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال إرهابيين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاما بعد غد الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت، بعدما نقلا نهاية يناير من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديموقراطية.

وطبقا للقانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.