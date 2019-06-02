اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالب دانيلو تونينيلي، وزير النقل الإيطالي، بحظر حركة البواخر السياحية في القناة الكبرى بمدينة البندقية، على خلفية الاصطدام الذي وقع صباح اليوم الأحد، بين باخرة وقارب نهري.
وقال تونينيلي، "حادثة اليوم في ميناء البندقية تؤكد أنّه لابد من عدم السماح للبواخر السياحية بالمرور في قناة غيوديكا (جزء من القناة الكبرى)".
وأضاف "بعد سنوات عديدة من التقصير والتخاذل، أصبحنا قريبين من حل إيجاد لحماية البحيرة والسياحة على حد سواء"، في إشارة إلى قرار حظر حركة البواخر في القناة الكبرى.
وفي وقت سابق الأحد، أشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل في حادثة التصادم.
وأظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة حالة من الفزع على ركاب الباخرة والقارب النهري، إضافة إلى المارة الذين تواجدوا على رصيف الميناء خلال وقوع التصادم.
وتشتهر البندقية بأنها مدينة سياحية مقصد للرحلات البحرية خلال موسم الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| لهذا السبب.. إيطاليا تطالب بحظر حركة البواخر السياحية في «البندقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.