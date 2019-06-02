رئيس الوزراء العراقي: زيارتنا إلى قطر كانت مثمرة

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن عبد المهدي قوله، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الأحد، "الوضع الأمني في البلاد يتصف بالحساسية ولا يتحمل استغلاله سياسيا لأن داعش سيستفيد من ذلك".
وأضاف عبد المهدي "زيارتنا إلى قطر كانت مثمرة، تم خلالها تداول القضايا الإقليمية، وبحث التعاون الاقتصادي، والاستثماري، بين البلدين".
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