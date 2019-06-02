العراق: إقليم كردستان لم يسلم بغداد برميل نفط واحد حتى الآن

بغداد — سبوتنيك. ونقلت قناة العراقية الرسمية، عن عبد المهدي قوله خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الأحد "إقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة"، مشددا "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم كردستان".
ولفت عبد المهدي "هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي".
وعن أزمة شغور حقائب وزارية في حكومته حتى الآن، قال عبد المهدي "طلبنا من الكتل السياسية حسم مرشحيها للوزارات الشاغرة وسيكون لنا موقف إذا تأخر حسم هذه الوزارات".
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