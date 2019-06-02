دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Redmi تحقق مبيعات تصل إلى 200000 وحدة من هاتف Redmi K20 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد إعلان شركةRedmi مؤخراً عن إصدارها المميز من الهواتف الذكية Redmi K20 Pro، أكدت الشركة اليوم عن تحقيق مبيعات وصلت إلى 200 ألف وحدة خلال ساعتين تقريباً من إطلاق الهاتف للبيع في الصين.

انطلق هاتف Redmi K20 Pro للبيع في السوق الصيني مؤخراً ليسجل مبيعات 200 ألف وحدة في يوم واحد فقط من انطلاق الهاتف للبيع في السوق الصيني، حيث حقق الهاتف هذه النسبة في المبيعات في ساعة واحدة و45 دقيقة.

ولقد جاء هاتف K20 Pro برقاقة معالج Snapdragon 855 مع اختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، كما انطلق الهاتف بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ويعمل الهاتف بنظام Android Pie كما يأتي بواجهة MIUI 10.

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أيضاً ينطلق الهاتف بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة هذا العام مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية،ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثاني بدقة 13 ميجا بيكسل وعدسات ذات زوايا واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع أكثر من إختيار في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة 6 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت بسعر 362 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج للهاتف بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 434 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Redmi تحقق مبيعات تصل إلى 200000 وحدة من هاتف Redmi K20 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.