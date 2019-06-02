إيران: سنقطع يد ورجل أي معتدٍ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، إنّ بلاده لن تتراجع قيد أنملة عن قدراتها العسكرية والدفاعية، وستحول أي تهديد إلى فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية، وزاد: "سنقطع يد ورجل أي معتد"، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.