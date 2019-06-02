شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تدعو الولايات المتحدة إلى التخلى عن سياسة الحروب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا العراق، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى تبنى نهج الحوار وتجنب سياسة الحروب فى تعاملها مع أزمات المنطقة.
وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى بغداد، جوى هود، أكد"حرص العراق على اتباع الحوار البناء فى معالجة الأزمات فى المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور".
وحسب موقع روسيا اليوم أكد الرئيس العراقي "ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية فى الاستقرار والازدهار"، بالإضافة إلى "بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".
وتأتى تصريحات الرئيس العراقى فى وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا فى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية اتهام واشنطن لطهران بتهديد المصالح الأمريكية.
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