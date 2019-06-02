مصر.. البحر الأحمر أول محافظة تحظر "الأكياس البلاستيك" حفاظا على البيئة

القاهرة / الخليج 365

قررت السلطات المصرية بمحافظة البحر الأحمر (شرق) حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، لما لها من انعكاسات سلبية، والحفاظ على البيئة وحماية الحياة البرية.

وقال محافظ البحر الأحمر، أحمد عبد الله، في تصريحات صحفية، إن قرار منع الأكياس البلاستيك بدأ هنا كأول محافظة لكنه بداية للتعميم بهدف حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

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وأشار إلى أن الحياة البرية والبحرية تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتالي على صحة الإنسان.

وبدأت الجهات المختصة في المحافظة بتوزيع أكياس بديلة على الموطنين، وجمع الأكياس البلاستيكية من الباعة في الأسواق، مع نشر التوعية اللازمة بأضرار البلاستيك.

جدير بالذكر أنّ أكياس البلاستيك تُعرف بضررها على البيئة والإنسان على حدّ سواء، حتى أنها تعكس ضررها على حياة الحيوانات، ونموّ النباتات، وتم حظرها في العديد من الدول الأوروبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.