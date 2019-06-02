العراق.. الحرائق تلتهم 17 ألف دونم من الأراضي الزراعية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن العراق، الأحد، أن الحرائق في عموم البلاد التهمت أكثر من 17 ألف دونم من الأراضي الزراعية، خلال مايو/ أيار الماضي، بينما جرى إنقاذ 425 ألف دونم أخرى في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وقال مدير عام الدفاع المدني (الحماية المدنية) اللواء كاظم سلمان، في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، "سجلنا 15 حادثاً عمدياً جنائياً من مجموع 210 حوادث منذ الثامن من مايو/ أيار حتى مساء أمس (السبت) وتوفرت أدلة بذلك".

وأوضح سليمان، أن الحرائق استهدفت 450 ألف دونم (الدونم في العراق يعادل 2500 متر مربع) في عموم البلاد.

ولفت إلى أن الإجراءات الاستباقية للدفاع المدني ساهمت بإنقاذ أكثر 425 ألف دونم.

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وأضاف سليمان "سجلنا أضرارا بأكثر من 17 ألف دونم، وهو لا يشكل أقل من نصف واحد بالمئة قياساً بالمساحات المزروعة".

وتابع "سيكون هذا الموسم ناجحاً رغم ما اكتنفه من تداعيات ومخاطر، ولا زلنا بنصف الموسم، ولن نسمح بوأد حلم العراقيين بأن يحقق هذا الموسم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل".

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء ظاهرة حرق الحقول الزراعية حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، إن "حرائق محاصيل الحبوب ليست كلها أعمال عدوانية، بل أغلبها بسبب بعض الخلافات، وارتفاع درجات الحرارة".

وأشار عبد المهدي، إلى أن "الكميات التي احترقت ليست الكبيرة جدا، وهذا يحصل غالبا وفي معظم دول العالم في موسم الحرارة الشديدة، وهي معدلات متواضعة مقارنة بالدول الأخرى".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.