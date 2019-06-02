الشبكة السورية: توثيق 394 اعتقالا تعسفيا في سوريا خلال مايو

أنقرة / الخليج 365

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق ما لا يقل عن 394 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال أيار/ مايو 2019، معظمها على يد نظام الأسد.

وقالت الشبكة، في تقرير لها الأحد، إن من بين المعتقلين بشكل تعسفي الشهر الماضي، 21 طفلًا و14 سيدة، وإن هناك 206 أشخاص مجهولي المصير.

ووفقًا للتقرير، فإن عدد المعتقلين من قبل قوات النظام والإرهابيين الأجانب المدعومين من إيران، بلغ 286 شخصًا، بينهم 14 طفلًا و9 سيدات.

كما وثّق التقرير اعتقال 52 شخصًا على يد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.

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أمّا فصائل المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام، فقد اعتقلت 56 شخصًا، بينهم طفلان وسيدة.

وأشار التقرير إلى اعتقال 2124 شخصًا بشكل تعسفي في سوريا منذ مطلع العام الجاري.

وتقول مصادر في المعارضة السورية إن هناك ما لا يقل عن 500 ألف معتقل في سجون النظام السوري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ذكرت في تقرير لها في 30 أبريل/ نيسان الماضي، أن نظام الأسد قتل تحت التعذيب 14 ألفا و9 أشخاص من بين مئات آلاف المعتقلين، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.