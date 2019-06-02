الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية بالقدس

القاهرة / الخليج 365

أدانت جامعة الدول العربية، الأحد، "بأشد العبارات" قرار إسرائيل، بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضي فلسطينيين في القدس الشرقية.

واعتبرت الجامعة، في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، القرار "استكمالا لحصار مدينة القدس الشرقية المحتلة وتهجير العائلات الفلسطينية منها".

وأكدت الجامعة "عدم شرعية هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية العنصرية، التي تعد انتهاكًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة".

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وأشارت إلى أن "غياب المساءلة الدولية وموقف الإدارة الأمريكية المنحاز للاحتلال، يشجعه على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني بالقتل المتعمد بدم بارد، واستباحة المقدسات، ومضاعفة الاستيطان، والتهويد، ومواصلة الاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

والخميس، طرحت السلطات الإسرائيلية، مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية، سيتم بناء 460 منها في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علماً أن خطط بنائها معتمدة منذ العامين الماضيين.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يقيمون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.