القدس / أسامة الغساني / الخليج 365
أغلقت الشرطة الإسرائيلية الأحد، عدة طرق وشوارع في القدس، استعدادًا لمسيرة ينظمها مستوطنون متطرفون، احتفالًا بذكرى احتلال المدينة الفلسطينية، عام 1967.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن شرطة الاحتلال تجري تشديدًا أمنيًا قبيل ما تسمى "مسيرة الأعلام"، وسط غضب فلسطيني، وتوتر مستمر منذ ساعات الصباح على خلفية اقتحامات مستوطنين للأقصى بدعم من القوات الإسرائيلية.
بدوره أشار موقع "واللا" العبري أن منظمي المسيرة يعتزمون المرور بالحي الإسلامي من البلدة القديمة، وصولًا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
ونقل الموقع عن الشرطة أن مئات العناصر الإضافيين سيتم نشرهم لتأمين الحدث، بينهم عناصر متخفون.
ويُتوقع أن يستمر إغلاق طرق البلدة القديمة ومحيطها من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى التاسعة مساءً (12:00 – 18:00 بتوقيت جرينتش).
ولفت "واللا" إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسًا لمنع المستوطنين من الدخول إلى البلدة القديمة عبر باب العمود، دون تفاصيل أخرى.
وتدعو إلى المسيرة السنوية منظمات متطرفة، تدعى "جماعات الهيكل"، والتي تطالب بهدم المسجد الأقصى وإنشاء معبد يهودي مكانه.
والأحد، أمنت الشرطة الإسرائيلية اقتحام 1179 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى، واعتقلت 6 مصلين فلسطينيين، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.
وأثارت الخطوة توترًا في المسجد والبلدة القديمة، سيما أنها المرة الأولى التي تقدم فيها سلطات الاحتلال على هذه الخطوة في الأيام الأخيرة لشهر رمضان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية تغلق طرقًا في القدس قُبيل مسيرة لمستوطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.