"الجهاد الإسلامي": إسرائيل تتحمل تداعيات الاعتداء على المصلين بالأقصى

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

حملت حركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات اعتداء قواتها على المصلين المعتكفين بالمسجد الأقصى واقتحام المستوطنين للمسجد.

وقالت الحركة، في بيان لها وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين العدوانية للمسجد بحماية من قوات الجيش".

وأضافت: "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن استمرار التوتر في مدينة القدس وستدفع ثمن ذلك".

وشددت "الجهاد الإسلامي" على أن "من حق الفلسطينيين حماية أنفسهم والدفاع عن مقدساتهم في وجه المحاولات الاستفزازية العدوانية التي تمارسها إسرائيل".

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وفي وقت سابق الأحد، أغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، بعد ساعات من فتحه والسماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا، باحات المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد، بحسب مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني.

وحاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلّى القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.

يُشار أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات “الهيكل” المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه “يوم توحيد القدس” وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.