تحذير من موجة غبار تجتاح طريقي #الطائف – #الرياض والساحل القديم

صحيفة الخليج الالكترونية أطلق المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحذيرات لمرتادي طريقي “الطائف- الرياض”، والساحل القديم بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية. وأوضح المركز، أن هناك موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الطرق المذكورة؛ لذا يجب أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق.

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