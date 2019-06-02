تجدد انقطاع #الكهرباء في بعض أحياء #خميس_مشيط

صحيفة الخليج الالكترونية شهدت بعض أحياء ومراكز خميس مشيط، اليوم الأحد، تجدد انقطاع التيار الكهربائي – وفقاً لـ”الوطن”-. وكانت مناطق جنوب المملكة قد شهدت يوم أمس انقطاع للتيار الكهربائي لعدة ساعات، بسبب تقلبات الأحوال الجوية والتي أدت إلى خروج محطات رئيسية من الخدمة.

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