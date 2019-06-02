مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع كسوة العيد في مديريتي كريتر والمعلا بعدن

الخليج - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس كسوة العيد تحت شعار “كساء فرحتكم فرحتنا- فرحة العيد 1440” في مديريتي كريتر والمعلا بمحافظة عدن. وجرى توزيع 378 كسوة عيد و 378 لعبة هدية على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

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