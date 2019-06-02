مكة.. وفاة أم وثلاثة من أبنائها وإصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزلهم

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صحيفة الخليج الالكترونية
استيقظ أهالي حي بطحاء قريش بمكة المكرمة على فاجعة مأساوية، أسفرت عن وفاة أم وثلاثة من أبنائها وإصابة 9 آخرين، إثر حريق اندلع بمنزلهم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه الدفاع المدني باندلاع حريق في المنزل المكون من دورين في حي بطحاء قريش صباح اليوم (الأحد)، وتحركت على الفور الفرق الأمنية لمباشرته.
وأسفر الحادث عن وفـاة أم وثلاثة شباب من أبنائها، ونجاة الأب وابنته من الحريق، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا واسعا لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.
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