حديقة أبها الجديدة تفتح أبوابها أول أيام عيد الفطر بتنوع فني و ترفيهي

أروى عبدالله

تفتح حديقة أبها الجديدة أبوابها على بحيرة السد لكافة الزوار والأهالي إبتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحاً ، وتأتي حديقة أبها الجديدة بثوب مختلف عن الأعوام الماضية حيث وفرت الحديقة الكثير من المواقع الترفيهية والملاهي للأطفال فيما تم تشغيل العربات المعلقة في حديقة أبها الجديدة ذو الإطلالة المميزة على البحيرة المائية وانطلاق إلى المحطة الأخرى لجبل أبو خيال مرور بمحطة الجبل الأخضر المطلة على مدينة أبها والعودة مره أخرى إلى محطة التلفريك على بحيرة السد بحديقة أبها الجديدة.

فيما تتواجد داخل الحديقة فرقة صدى الإبداع الترفيهية وفرقة إبداع الجنوب الشعبية وفرقة صدى الاستعراضية على مسرح البحيرة ، بتواجد كل من مشاهير الفن والشعر كل من فارس البشيري وشبل الدواسر ومعاذ الجماز ومحمد ال مسعود وعبدالله آل مخلص وفهد بن فصلا و بندر بن عوير وعبدالرحمن عبدالله وسعد الكلثم ، وتستمر الفعاليات طوال الأيام القادمة لصيف عسير هذا العام بالكثير من البرامج والفعاليات و الأنشطة الفنية والترفيهية.

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وتعكف شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي لتطوير حديقة أبها الجديدة على إيجاد كل سبل الراحة للزوار في توفير أرقى المقاهي والمطاعم والتنوع داخل الحديقة مع وجود جلسات ذات خصوصية للعائلات و إطلالة جميلة على بحيرة السد.

وترحب شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم لكافة الفعاليات بحديقة أبها الجديدة بكافة الزوار والأهالي تحت شعار مرحباً الف بالجميع.