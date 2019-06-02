حزمة من الفعاليات و البرامج تطلقها أمانة عسير ثاني أيأم العيد

الخليج - سلمى القحطاني

أكملت أمانة منطقة عسير جاهزيتها لانطلاق احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام وسط حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة من خلال 47 موقعاً تشهد أكثر من 188 فعالية و فقرة فنية تلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير تبذل جهوداً كبيرة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير و ذلك لتوفير كافة السبل الأكثر سهولة لوصول سكان وزوار منطقة عسير إلى مواقع احتفالات العيد والاستمتاع بالفعاليات.

مشيرا الى ان امانة منطقة عسير قد نجحت في اختيار مواقع إقامة الفعاليات والتي من أهمها مراعاة التوزيع الجغرافي لمدينة أبها و بقية مدن و محافظات المنطقة وفقا لمعدلات الكثافة السكانية ، بالإضافة إلى معايير خاصة تتعلق بسهولة الوصول للموقع وتجنب الازدحامات بالإضافة إلى تجهيزات وإمكانات كل موقع ومدى ملاءمتها لنوعية الفعاليات المقدمة فيه.

و من ضمن فعاليات العيد التي ستقيمها أمانة منطقة عسير لهذا العام و التي ستشهد أجواء احتفالية ستحمل الذكريات الماضية للمنطقة وتحوي بين طياتها العروض الفلكورية وعددا من اللقاءات والفقرات الشعبية والأنشطة الموجهة للأسرة والطفل في أماكن متعددة .

فيما ستشهد حديقة ملهمتي بدء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك العديد من الفعاليات و التي سيكون من بينها إقامة منصة للطفل وعروضا للشخصيات الكرتونية وفعاليات متنوعة موجهة للأسرة والطفل من أبرزها فعالية ” الرعود و البرق ” للأطفال.

و ستتخلل فعاليات العيد التي ستقام في حديقة ملهمتي فعاليات بطابع تفاعلي مع الزوار من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية و المسابقات الموجهة للأسرة والطفل حيث تقام العرضة السعودية و العروض الفلكلورية الشعبية الجنوبية إضافة إلى المسرحيات الموجهة للأطفال ومسابقات حركية وثقافية وفعاليات متنوعة فنية وثقافية.

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و نوه الحميدي الى ان احتفالات هذا العام لن تقتصر على مدينة أبها فقط بل تم إضافة عدد من مدن و محافظات المنطقة لتغطية فعاليات جديدة في احتفالات العيد و التي ستشهد عروضا مبتكرة تقدم لأول مرة .

منبها بأن الأمانة قد حرصت على تجديد فعاليات الاحتفال بعيد الفطر هذا العام بما يواكب برنامج التحول الوطني، ويلبي احتياجات جميع سكان منطقة عسير و زوارها من الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال إجازة العيد و قد أضافت الأمانة فعاليات جديدة.

و اردف الحميدي قائلا حرصاً من أمانة منطقة عسير على نجاح تلك الفعاليات فقد تم تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة عبر عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في تنظيم احتفالات الأمانة بعيد الفطر المبارك لهذا العام .

ونوه مدير عام السياحة و الفعاليات بأمانة منطقة عسير المهندس علي الحيد بالتفاعل الكبير من كافة القطاعات المشاركة في الفعاليات، وحرصهم إلى تنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة عسير ، لافتاً أن الاجتماعات تناولت تحديد مهام كل جهة من الجهات المشاركة وخطة أعمالها الخاصة بالتنظيم خلال أيام العيد حسب المكان والزمان لفعاليات عيد الفطر المبارك.

منوها الى ان الاستعدادات قائمة على قدم و ساق للانتهاء من تهيئة حديقة ملهمتي لاحتضان فعاليات و برامج الاحتفال بعيد الفطر المبارك و التي ستنطلق بدء من ثاني أيام العيد بمتابعة ميدانية من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، و تأتي هذه المتابعة حرصا منه بأن تكون الفعاليات مميزة و ذات طابع جديد لضمان استمتاع سكان المنطقة و زوارها .

الجدير بالذكر فإن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قد شدد على ضرورة استطلاع آراء الزوار حول الفعاليات و البرامج خلال أيام العيد ، و ذلك لدعم خطط التجديد والتطوير في الأعوام المقبلة .