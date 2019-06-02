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البنوك المحلية تعطل الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة عيد الفطر

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صورة أرشيفية

أعلن اتحاد مصارف الكويت أن البنوك المحلية ستعطل أعمالها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر سواء كان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك أو أول أيام عيد الفطر.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأحد ان البنوك سوف تعاود العمل يوم الأحد المقبل الموافق 9 يونيو الجاري بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

 

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