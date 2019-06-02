فيديو| الوساطة اليابانية.. هل تنجح في خفض التوتر بين طهران وواشنطن؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، لتهدئة الأوضاع بين طهران وواشطن.
وقالت صحيفة "ماينيشي شيمبون" اليابانية إن "آبي سيبدأ وساطة بين طهران وواشنطن، اللتين تصاعد التوتر بينهما في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة، أن "آبي سيجري محادثات في طهران مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصدر بالحكومة اليابانية، أنه من المقرر، أن يصل آبي إلى إيران بين 12-14 يونيو الجاري.
وكشفت أنه "سيلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم 13 يونيو، ومع قائد الثورة الإيرانية في اليوم التالي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد في ختام زيارة لطوكيو، أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران.
وقال: ”نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية. لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق“، مشيرًا إلى إمكانية ”التوصل إلى اتفاق“، وأشار ترامب إلى ”العلاقات الوثيقة“ بين آبي ومسؤولين إيرانيين.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي.
وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت.
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