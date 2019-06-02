في «يوم القدس».. حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 25 أسيرًا محررًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استمرارا للجرائم والانتهاكات الوحشية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، واستباحة مقدساتهم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن حملة الاعتقالات شملت 25 أسيراً محرراً على الأقل، حيث تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق، وعرف من المعتقلين:عمرو أبو عرفة، وعمر محيسن، وجميل العباسي، وإيهاب الهدرة، ولؤي ناصر الدين، ومحمد الدقاق، وعرين الزعانين، وأحمد الركن، وفادي الجعبة، وعبيدة الطويل، ومحمد الطويل، ومحمد الشلبي، وأحمد هديب، ومحمد السلايمة/ أبو عرب، وثائر أبو صبيح، وأحمد أبو عليا، وتامر خلفاوي، وهشام البشيتي، ومراد مسك، وروحي كلغاصي، وأمين صيام، ومنير باسطي، ومؤمن حشيم، ومحمد غنيم وابراهيم النتشة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عبد المجيد شديد في قرية خرسا بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، ومنزل الأسير المحرر أمين القواسمي في منطقة دائرة السير داخل مدينة الخليل.

واعتقل مساء أمس، الشاب محمود عبد القادر شتيوي (17عامًا) خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دأب في الأيام الأخيرة بشن عمليات اعتقال طالت مئات الفلسطينيين.

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وتزايدت حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري مارس وأبريل 905 فلسطينيين.

وكانت غالبية الاعتقالات من الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، كما أن من بين المعتقلين 133 طفلًا و23 امرأة.

في حين، ذكرت تقارير إعلامية أن الاحتلال يعتقل نحو1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.