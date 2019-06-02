شكرا لقرائتكم قائد الشرطة يتهم رئيس سريلانكا بالتقصير في إحباط تفجيرات الفصح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كولومبو - أ ف ب - | منذ ساعة في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 16:22

طعن قائد الشرطة في سريلانكا بوجيت جاياسوندارا أمام المحكمة العليا بإقالته من منصبه، محملاً الرئيس مايثريبالا سيريسينا مسؤولية خلل في عمل أجهزة الأمن، سبق تفجيرات أحد الفصح التي نفذها انتحاريون من "جماعة التوحيد الوطنية" الإسلامية في 21 نيسان (أبريل)، واستهدفت فنادق وكنائس موقعة 258 قتيلاً.



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وأشار جاياسوندارا في طعنه إلى غياب خطر في التواصل بين أجهزة الأمن ووكالة الاستخبارات في سريلانكا، علماً ان جميعها بإمرة الرئيس. وأكد أنه تلقى عام 2018 أوامر من جهاز استخبارات الدولة، بوقف التحقيق حول متشددين اسلاميين، بينهم ناشطون في "جماعة التوحيد الوطنية".

واتهم مدير جهاز استخبارات الدولة بأنه لم يتعامل بجدية مع معلومات استخباراتية سلّمتها الهند إلى سريلانكا، محذرة من هجوم وشيك تخطط له تلك الجماعة. وأضاف أنه بادر شخصياً بإبلاغ مسؤولين في الشرطة، على رغم امتناع جهاز استخبارات الدولة عن إبلاغ الشرطة بهذا التحذير.

وجُمدت مهمات جاياسوندارا، بعدما رفض تحمّل المسؤولية في تجنّب الهجمات، والخلل في أجهزة الأمن. وأعلن رفضه منصباً ديبلوماسياً عُرض عليه، في حال قدّم استقالته.

ويتهم جاياسوندارا سيريسينا بأنه وضعه في الواجهة، منذ الأزمة السياسية التي نشبت الخريف الماضي بينه وبين رئيس الحكومة رانيل ويكريميسينغي.