شاهد... مقطع فيديو يثير غضب المجتمع الكويتي

ونشر حساب "المجلس" على موقع "تويتر"، مقطع فيديو أظهر الطفل داخل كيس، ملقى في الحاوية وهو يبكي. وتم نقل الطفل إلى المستشفى، وسط غضب من قبل الناشطين في المجتمع الكويتي، خصوصا مع تكرار هذه الحالة لعدة مرات. من جانبها كثفت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ومحاولة الوصول إلى الجاني.

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