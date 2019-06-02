هواوي توجه هذه الرسالة الهامة لمستخدميها في الإمارات

طمأنت شركة هواوي الصينية مستخدمينها في دولة الإمارات من كون كافة أجهزتها المتداولة في الأسواق بما في ذلك المخزون غير المباع بعيدة عن التأثر بما يحدث في الفترة الأخيرة تجاهها.
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وكانت شركة جوجل قد علقت بعض المعاملات مع هواوي الصينية المختصة في تصنيع الهواتف المحمولة عالميًا بعد إدراج الأخيرة من قبل الحكومة الأميركية على قائمتها التجارية السوداء.
وأشار شركة هواوي ـ عبر بيان رسمي صادر عنها ـ إلى أن جميع التطبيقات الخاصة بشركة جوجل بالإضافة إلى التحديثات الأمنية على نظام التشغيل ستكون متاحة بلا أي تغيير.
وجاء بيان الشركة الصينية بعد عدة اجتماعات للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، مع مسؤولي هواوي نهاية الأسبوع الماضي.
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ومن جانبها شددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات على ضرورة التزام مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات بحفظ حقوق المستهلكين، وتوفير الخدمات الضرورية وبصورة متكاملة.
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