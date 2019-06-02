السودان يعلن استدعاء سفيره لدى قطر للتشاور

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني - صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إنها استدعت سفير الخرطوم لدى قطر للتشاور.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، بابكر الصديق، في تصريح مقتضب، إن السفير السوداني لدى الدوحة، فتح الرحمن على محمد، «استُدعي إلى الخرطوم للتشاور وسيغادر ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة».

وتجيء هذه التطورات، بحسب مداد نيوز، بعد ساعات من إصدار المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارًا بإغلاق مكتب قناة (الجزيرة) القطرية ومصادرة معدات وأجهزة المكتب دون توضيح رسمي لأسباب القرار.