السودان يعلن استدعاء سفيره لدى قطر للتشاور

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قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إنها استدعت سفير الخرطوم لدى قطر للتشاور.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة، بابكر الصديق، في تصريح مقتضب، إن السفير السوداني لدى الدوحة، فتح الرحمن على محمد، «استُدعي إلى الخرطوم للتشاور وسيغادر ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة».
وتجيء هذه التطورات، بحسب مداد نيوز، بعد ساعات من إصدار المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارًا بإغلاق مكتب قناة (الجزيرة) القطرية ومصادرة معدات وأجهزة المكتب دون توضيح رسمي لأسباب القرار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.