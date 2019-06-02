شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الدستوري الجزائري تمديد مدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك حسبما أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها. وكان من المقرر أن ينتخب الجزائريون رئيسا جديدا بعد أن أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما في أعقاب احتجاجات حاشدة طالبت بإصلاحات سياسية أوسع نطاقا.

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