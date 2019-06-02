شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى حضوره نهائى دورى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الخارجية اللبنانى، جبران باسيل، تعليقا على تقارير إعلامية تتحدث عن حضوره أمس مباراة نهائى أبطال أوروبا لكرة القدم فى العاصمة الإسبانية مدريد على نفقة الدولة اللبنانية.

ونفى باسيل الذى كان أثناء المباراة موجودا بمدريد بزيارة رسمية، فى تغريدة نشرها على حسابه فى "تويتر" قطعيا صحة هذه التقارير، واصفا إياها بأنها "أكاذيب اخترعتها الأقلام الخبيثة".