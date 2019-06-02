مقتل وإصابة 4 ضباط فى اشتباكات مع داعش شمال شرق الرطبة العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى مصرع ضابط وإصابة ثلاثة آخرين، جراء اشتباكات مع تنظيم داعش شمال شرق الرطبة بالأنبار.
وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد "إن قوة من الجيش اشتبكت مع عناصر فى تنظيم داعش بمنطقة الحسينيات شمال شرق الرطبة، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".
وأضاف أن هناك قتلى وجرحى بين صفوف التنظيم، مشيرًا إلى أن قوة أمنية طوقت المكان ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب والجثمان إلى الطب العدلى.
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